Новым мэром Нью-Йорка станет бывший полицейский

Бывший полицейский Эрик Адамс, избранный 110-м мэром Нью-Йорка, станет вторым темнокожим на этой должности за всю историю города. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, за демократа проголосовали более 65 процентов избирателей. Его оппонент от Республиканской партии Кертис Слива набрал около 28 процентов голосов и признал свое поражение.

Адамс вступит в должность с 1 января 2022-го. Отмечается, что новому мэру предстоит решить множество проблем, с которыми столкнулся Нью-Йорк за прошедшие годы. В частности, речь идет о негативных последствиях пандемии коронавируса для экономической ситуации в городе, а также о высоком уровне преступности.

В августа стало известно, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо решил уйти в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. До этого генеральная прокуратура штата подтвердила, что политик домогался помощниц — с 2020 года о харассменте с его стороны рассказали семь женщин. Отставки Куомо потребовали мэр Нью-Йорка, а также ряд сенаторов и конгрессменов.