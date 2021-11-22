Разработчики вакцины Pfizer заявили о ее 100-процентной эффективности для детей

Компании Pfizer и BioNTech: вакцина от COVID-19 эффективна для детей от 12 до 15 лет

Вакцина от COVID-19, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, на 100 процентов эффективна для детей от 12 до 15 лет. Об этом говорится в заявлении на сайте компании-разработчика.

Согласно пресс-релизу, исследователи проанализировали данные наблюдения за участниками третьей фазы клинических испытаний, в которой участвовали более 2,2 тысячи несовершеннолетних. Всем, кто в итоге заразился коронавирусом (30 детей), поставили не настоящую вакцину, а «пустышку» — плацебо.

5 ноября также сообщалось, что разработанное Pfizer лекарство в капсулах может на 89 процентов сократить риски госпитализаций или летального исхода после перенесенного COVID-19. В исследованиях участвовали 1,2 тысячи заболевших COVID-19, у которых болезнь могла развиться по неблагоприятному сценарию.