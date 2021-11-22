Шакал напал на 40 жителей деревни и покалечил восемь человек

Жители деревни убили напавшего на 40 человек шакала в индийском округе Катихар

В индийском округе Катихар шакал напал на 40 человек, покалечил восемь из них и был убит местными жителями. Об этом сообщает Hindustan Times.

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За последнюю неделю жители пяти деревень округа пережили нападение шакала. Пострадали дети, женщины и мужчины, восемь из них получили серьезные травмы.

По словам Афсара Алама, зверь напал на него, когда он работал на ферме. Другой житель столкнулся с шакалом на рисовом поле и после нападения попал в больницу.

Встревоженные индийцы днем и ночью дежурили, пытаясь выследить зверя и предотвратить его атаки. В воскресенье, 21 ноября, жителям деревни удалось поймать шакала и убить его.

Эколог Сумит Ананд прокомментировала случившееся и выразила обеспокоенность убийством дикого животного. «После вырубки лесов дикие животные бродят по окрестностям в поисках пищи и нападают на людей от голода и отчаяния», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттаракханд мужчина, на которого напал леопард, отбился от хищника серпом. Раненое животное бросилось бежать, но вскоре потеряло сознание и погибло.