Назван российский регион-лидер по уровню зарплат

Каждый десятый работник в 13 российских регионах получает больше 100 тысяч рублей в месяц, лидерами по доле высокооплачиваемых специалистов стали северные территории. Об этом пишет РИА Новости.

За последние год доля высокооплачиваемых работников выросла на 0,9 процентного пункта. Лидером по уровню зарплат эксперты назвали Чукотку, где свыше 46 процентов работников получают 100 тысяч рублей и больше. На второй строчке — Ямало-Ненецкий округ с показателем 40,5 процента.

Далее идет Магаданская область (32,1 процента), Ненецкий автономный округ и Москва (там 30 процентов работников можно назвать высокооплачиваемыми). В четырех регионах (Сахалинская область, Камчатка, Ханты-Мансийский автономный округ и Якутия) доля сотрудников с зарплатой более 100 тысяч рублей превышает 20 процентов. Лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется хорошо развитой прибыльной добывающей промышленностью.

Однако в 11 регионах менее 1,5 процента работников получают более 100 тысяч рублей в месяц. Аутсайдерами стали Калмыкия и Мордовия (по 1,2 процента), Дагестан, Ингушетия, Ивановская область и Чечня (по 1,3 процента). В 10 регионах доля людей, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, превышает 20 процентов. Лидерами по доле низкооплачиваемых работников оказалась Дагестан и Чечня (27,5 процента), а также Северная Осетия (27,4 процента).

В среднем по стране среднестатистический работник может претендовать на чистую зарплату в диапазоне 22-54 тысячи рублей в месяц (в Москве на 41-117 тысяч рублей).

Реальные доходы россиян по итогам текущего года увеличатся примерно на 2,6 процента на фоне восстановления экономики, дефицита кадров и единовременных социальных выплат, спрогнозировали ранее аналитики.