Сын Пескова назвал настоящего автора поста с реакцией на гибель блогера в ДТП

Сын Пескова: пост с реакцией на гибель блогера в ДТП в Москве писал знакомый

Сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова 17-летний Мика заявил в Instagram-аккаунте, что настоящим автором поста с реакцией на гибель блогера в ДТП в Москве является его знакомый, который «имеет право управлять автомобилем».

Юноша пояснил, что только сделал скриншот названной публикации. Мика Песков напомнил, что ник человека, чья сторис просматривается, исчезает при нажатии паузы. «Разберитесь сначала в ситуации, а потом говорите что-то, "эксперты"», — написал сын пресс-секретаря президента России.

Дочь Пескова Елизавета ранее отметила, что родители воспитывали их так, чтобы окружающие не думали, будто они безмозглые представители золотой молодежи.

Ранее выяснилось, что Мика Песков разместил в своем Instagram-аккаунте сторис с реакцией на гибель автоблогера Саида Губденского, устроившего массовое ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Юноша разместил текст на фоне фотографии руля и дороги. Автор опубликованных строк отмечает, что после резонансных аварий часто обещает себе «ездить с головой и не гонять», но через два-три дня снова возвращается к прежней манере вождения.

Авария, где погиб Губденский, произошла 20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве. BMW, за рулем которого был блогер, врезался в Mercedes и Volvo. Сообщалось, что причиной аварии стало превышение скорости и «игра в шашки» — попытка ехать быстрее скорости потока, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд. Кроме Губденского в ДТП погиб президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, находившийся в салоне BMW. Еще два человека получили травмы, но отказались от госпитализации.