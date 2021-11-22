Версия адмирала Попова о гибели подлодки «Курск» не нашла подтверждения

Версия о столкновении атомной подводной лодки (АПЛ) «Курск» с иностранной субмариной отрабатывалась в ходе следствия, но не нашла подтверждения. Об этом «Интерфаксу» сообщили два источника, комментируя заявление бывшего командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова о гибели «Курска».

«С самого начала такая версия у следствия имелась. Было собрано и изучено немало материалов, но доказательств столкновения как причины гибели "Курска" нет», — сказал собеседник агентства.

Другой источник указал, что, как правило, по громким делам, подобным делу «Курска», могут возобновить следствие в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, но сейчас речь идет о фактах, известных раньше. «Оснований для возобновления расследования пока нет», — подчеркнул он.

Ранее 22 ноября бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения вице-адмирал запаса ВМФ России Тенгиз Борисов рассказал, что ничего общего подлодки НАТО с гибелью «Курска» не имеют. Он также не согласился с заявлением Попова о том, что подлодка «клюнула носом».

При крушении «Курска» 12 августа 2000 года погибли 118 моряков. Согласно отчету Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива. Изложенная адмиралом Поповым версия о возможном столкновении «Курска» с иностранной подлодкой была выдвинута им же в ноябре 2000 года, спустя три месяца после гибели субмарины, но так и не нашла подтверждения. Во время расследования Попов продолжал командовать Северным флотом и был снят с должности только 1 декабря 2001 года с формулировкой «за серьезные упущения в организации повседневной и учебно-боевой деятельности флота».

22 ноября этого года Попову исполнилось 75 лет.