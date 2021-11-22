Вице-адмирал ответил на версию Попова о гибели «Курска» из-за подлодки НАТО

Бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России, доктор технических наук, профессор Тенгиз Борисов рассказал «Ленте.ру», что ничего общего подлодки НАТО с гибелью «Курска» не имеют. Ранее экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов вновь заявил о данной версии катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море.

«Во-первых, лодка шла по прямой линии на перископной глубине, акустика, слава богу, там отличная, и подводники не могли допустить такого сближения с чужой лодкой. Во-вторых, при незначительной скорости, на которой шла подлодка, при столкновении таких катастрофических последствий не могло произойти», — ответил вице-адмирал Борисов.

Он также не согласился с заявлением Попова о том, что подлодка «клюнула носом».

«Лодка после первого взрыва продолжала идти по прямой линии на той же глубине, и только после второго катастрофического взрыва нырнула вниз, потому что лодка затонула с поднятыми выдвижными устройствами. Если бы лодка начала бы нырять сразу после повреждения носовой части и начала затопления первого отсека, автоматика сработала бы, и выдвижные устройства опустились на глубине примерно 25-20 метров», — объяснил Борисов.

По его мнению, не выдерживает критики и тезис Попова относительно того, что подлодка НАТО, с которой якобы столкнулся «Курск», лежала рядом и издавала стуками сигнал SOS, так как на американских подлодках, как и на российских, таких приборов нет.

Я бы вообще не придавал значения тому, что Попов сказал. Это рассчитано на обывателей, людей, которые очень далеки от подводного флота и ничего в этом не понимают. Он говорит много вещей, которые, мягко говоря, притянуты за уши Тенгиз Борисов бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России

«Сейчас же американцы ведут себя нагло на Черном море, отношения у нас действительно не блестящие, наверное, одни из самых плохих за последние годы, вот он решил, видимо, воспользоваться моментом, и все на американцев свалить», — подытожил Борисов.

При крушении «Курска» погибли 118 моряков. Согласно отчету Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива. Изложенная адмиралом Поповым версия о возможном столкновении «Курска» с иностранной подлодкой была выдвинута им же в ноябре 2000 года, спустя три месяца после гибели субмарины, но так и не нашла подтверждения. Во время расследования Попов продолжал командовать Северным флотом и был снят с должности только 1 декабря 2001 года с формулировкой «за серьезные упущения в организации повседневной и учебно-боевой деятельности флота».

22 ноября этого года Попову исполнилось 75 лет.