Адмирал заявил о гибели подлодки «Курск» из-за человеческого фактора

Бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ РФ, доктор технических наук и профессор Тенгиз Борисов рассказал «Ленте.ру», что к гибели атомной подводной лодки (АПЛ) «Курск» привел человеческий фактор. Ранее экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил РИА новости, что катастрофа произошла из-за столкновения с субмариной НАТО.

По мнению Борисова, первый хлопок произошел по недосмотру личного состава, когда в носовом отсеке скопился водород — к этому привело несоблюдение мер безопасности и правил эксплуатации аккумуляторной батареи. «Первый хлопок был легким, он не повредил подводную лодку, но в первом отсеке все погибли и начался пожар. Лодка продолжала идти на перископной глубине, практически ничего для остальных членов экипажа не изменилось, но они почувствовали хлопок и, видимо, пытались, в течение длительного времени разобраться в том, что происходило».

Второй взрыв, уже катастрофический, разворотил подводную лодку до реакторного отсека, взорвались запасные торпеды со стеллажей, отметил адмирал. «Второй взрыв произошел через 2 минуты 15 секунд после первого — это колоссальное время для подводников. Если бы они включили систему орошения боеприпасов, систему объемного пожаротушения, «Курск» отделался бы гибелью тех людей, которые находились в первом отсеке. К сожалению, пока пытались разобраться в том, что происходит, автоматика для пожаротушения, судя по всему, была отключена», — рассказал он.

«Это тяжело осознавать, жалко и людей, и корабль, но это человеческий фактор», — подытожил Борисов.

