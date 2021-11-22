Названа вероятная страна для размещения ядерного оружия США в Восточной Европе

Наиболее вероятной страной в Восточной Европе, которая может быть выбрана для размещения ядерного оружия США, является Польша. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил Вадим Козюлин, эксперт клуба «Валдай» и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России.

Он подчеркнул, что больше шансов получить американское ядерное оружие у стран с выраженными антироссийскими настроениями. «Это важно, поскольку какая-то часть населения не захочет жить под прицелом ракет из России, возможны протесты, демарши в парламенте и правительстве», — пояснил политолог.

Козюлин также назвал другие условия для получения страной американского ядерного оружия: она должна быть в состоянии профинансировать строительство необходимой инфраструктуры и обеспечить защиту и безопасность самих боеголовок. «Думаю, что Польша для этого подходит лучше других. Прочие страны не вполне соответствуют критериям», — резюмировал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности альянса разместить американские ядерные вооружения в Восточной Европе, если Германия откажется принимать их на своей территории. В ответ заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что подобный шаг является грубым пренебрежением договоренностей между Россией и НАТО, поскольку альянс обязался не развертывать ядерное оружие на территории новых членов.