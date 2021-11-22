Стало известно об отчислении экс-замминистра Раковой из вуза за неуспеваемость

Экс-замминистра просвещения Марина Ракова, которая проходит обвиняемой по делу о хищении в особо крупном размере, была отчислена за неуспеваемость из МГТУ имени Баумана еще на первом курсе. Подтверждающие данный факт документы в понедельник, 22 ноября, публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

В них указано, что бывшая чиновница в 2001 году имела в вузе восемь академических задолженностей: не сдала три из четырех зачетов и ни одного из пяти экзаменов, предусмотренных учебных планом по специальности «Прикладная математика». После отчисления Ракова получала образование в частном учебном заведении — Алтайской академии экономики и права. Там она изучала юриспруденцию.

Фото: телеграм-канал «РЕН ТВ|Новости» 1 /3

Уголовное дело, по которому проходит экс-замминистра, возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» и выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». 7 октября стало известно, что Ракову отправили в СИЗО на два месяца.

По этому делу также арестованы ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев и гражданский супруг Раковой Артур Стеценко. Никто из фигурантов вину не признает.

19 ноября экс-замглаве Минпросвещения предъявили обвинение по новому эпизоду: мошенничество, связанное с фиктивным трудоустройством людей в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).