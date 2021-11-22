Apple отзовет iPhone 12 по всему миру

Apple запустила программу отзыва дефектных iPhone 12. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты обратили внимание, что американская компания начала принимать к возврату смартфоны, имеющие неполадки со звуком. В первую очередь на проблемы жаловались потребители из ОАЭ. Согласно заявлению Apple, проблема наблюдается на «очень небольшом проценте iPhone 12 и 12 Pro».

Как заметили авторы, страницы с соответствующем уведомлением появились на сайте поддержки Apple во многих регионах — в том числе в России. Это может говорить о том, что программа отзыва смартфонов была запущена по всему миру.

В документах компании уточняется, что проблемы со звуком могут возникать из-за отказа компонента в модуле приемника. Данный дефект встречается у некоторых аппаратов серии iPhone 12, выпущенных в период с октября 2020 года по апрель 2021 года. «Модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max не участвуют в программе», — отметили представители компании.

В конце сентября Apple признала неполадки смартфонов серии iPhone 13. В частности, владельцы аппаратов жаловались на проблемы резервного копирования и стримингового сервиса Apple Music.