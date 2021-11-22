Дочь Нины Руслановой обвинила врачей в смерти актрисы

Дочь актрисы Нины Руслановой Олеся Рудакова обвинила врачей в смерти матери. Пост на эту тему появился в ее Facebook-аккаунте.

Родственница артистки рассказала, что та попала в больницу еще 25 октября. На четвертый день пребывания там у нее упал гемоглобин, в связи с чем Русланову перевели в реанимацию, где после переливания крови у нее случился обширный инфаркт. У знаменитости также обнаружили полип, который решили удалить, не дожидаясь результатов гистологического исследования. Позднее у актрисы развилась больничная пневмония, но КТ-исследование показало лишь бронхит. Через пять дней стало известно, что у Руслановой коронавирус.

«Ее перевезли на простой скорой в 4-ю больницу на Доватора. Там мы умоляли, чтоб ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом. В понедельник ее перевели в отделение. Каждый день ей было плохо по два часа, мы не могли найти врачей», — написала Рудакова.

По ее словам, медики отказывались переводить актрису в реанимацию. Они сделали это лишь после резкого ухудшения состояния артистки. Дочь актрисы пояснила, что решила рассказать эту историю, так как ей «все вранье надоело».

О смерти Руслановой стало известно 21 ноября. Актрисе было 75 лет.