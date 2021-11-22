Раскрыты место и время прощания с Ниной Руслановой

Прощание с Ниной Руслановой пройдет в Центральном доме кинематографистов 24 ноября

Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой пройдет в московском Центральном доме кинематографистов 24 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Траурное мероприятие начнется в 11:00 в фойе Большого зала. Отмечается, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

О смерти Руслановой стало известно 21 ноября. Последние десять дней звезда провела в больнице, куда попала с коронавирусом. У актрисы выявили дыхательную недостаточность первой-второй степени. Ей было 75 лет.

Нина Русланова снялась в таких фильмах, как «Моя любовь», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Будьте моим мужем» и «Собачье сердце».