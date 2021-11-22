Вратарь «Зенита» рассказал о шокировавших его ценах в Скандинавии

Вратарь «Зенита» Александр Васютин, выступающий на правах аренды за шведский «Юргорден», рассказал о жизни в Скандинавии. Об этом сообщает Sport24.

Игрок вспомнил, как его шокировали цены в Финляндии, но в Норвегии они оказались еще выше. «Приходилось привыкать, что хлеб и еще что-нибудь будет стоить порядка тысячи рублей», — добавил Васютин.

Он также рассказал, что во время выступлений в Норвегии ездил за продуктами на машине в Швецию. По его словам, цены в соседней стране были примерно в два раза ниже.

Васютин — воспитанник «Зенита». В 2016 году он отправился в аренду в финский «Лахти», затем подписал контракт с норвежским «Сапрсборгом». Затем вратарь полтора сезона играл за сине-бело-голубых, а с февраля 2021-го находится в аренде в «Юргордене».