Менеджер Усика рассказал о гонораре боксера за победу над Джошуа

Менеджер украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика Александр Красюк заявил, что боксер еще не получил гонорар за победу над британцем Энтони Джошуа. Его слова приводит Sports.ru.

«Никто не угадал по части гонорара для Александра. Все цифры, которые мелькали в прессе, притянуты за уши. Ни одна сумма не имеет ничего общего с реальностью. Александр вообще еще не получил гонорар за бой», — подчеркнул Красюк. Он рассказал, что боксер получит гонорар после того, как будут подсчитаны продажи PPV (pay-per-view (платные трансляции) — прим. «Ленты.ру»).

В начале ноября Усик подтвердил, что готовится к новому поединку против Джошуа. По его словам, бой может состояться весной.

Джошуа и Усик провели бой 26 сентября. Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Сообщалось, что Усик может заработать за бой с британцем более 3,5 миллиона евро.

