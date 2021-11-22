В Дагестане побили рекорд по сбору винограда

В Дагестане в 2021 году собрали более 233 тысяч тонн винограда

В Дагестане в 2021 году побили рекорд по сбору винограда. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Уточняется, что регион уже не первый раз отметился рекордным сбором урожая. В этот раз там собрали более 233 тысяч тонн винограда.

«Регион второй год подряд выступает с лучшим показателем среди регионов России, а также рекордным за постсоветскую историю нашей республики годовым валовым сбором», — рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В августе сообщалось, что власти Дагестана решили разработать новые маршруты в сфере промышленного туризма. Тогда врио министра по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов рассказал, что По его словам, путешественникам предложат посетить больше различных промышленных предприятий республики. В них в том числе будет входить «Дербентский завод игристых вин».