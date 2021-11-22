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Наталия Орейро захотела записать дуэт с Волочковой и Бузовой

Наталия Орейро похвалила выступления Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой
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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро захотела записать дуэт с балериной Анастасией Волочковой и исполнительницей Ольгой Бузовой. Об этом она сообщила в эфире телеканала НТВ, запись которого опубликована на YouTube.

Орейро показали ролики с участием российских артисток, и она похвалила их выступления. Кроме того, она оценила танцы Никиты Джигурды на Красной площади. Когда звезде показали ролик с Филиппом Киркоровым, она сказала, что знает его, так как выступала с ним вместе на музыкальном фестивале.

«Поскольку сейчас нам, женщинам, нужно объединяться и проявлять солидарность, я бы очень хотела спеть с Анастасией или Ольгой», — отметила Орейро.

21 ноября стало известно, что получившая российское гражданство Орейро привилась от коронавируса вакциной «Спутник V». Она подчеркнула, что в дальнейшем не планирует использовать другие препараты для вакцинации, кроме российского.

Ранее российское гражданство получили актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, дирижер Теодор Курентзис, боксер Рой Джонс-младший и художник Юрий Куперман.

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