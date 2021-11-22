В Ереване задержали приехавших на разборку с вором в законе Запом авторитетов

В Ереване полиция предотвратила разборку воров в законе. Об этом сообщает «Sputniк Армения».

Задержаны 39-летний Вардкес Испирян, 37-летний Армен Арутюнян, известный как Арменчик Массивский, и 35-летний Артур Покарян (Руж Артурик). У задержанных при себе обнаружили пистолет Макарова с шестью патронами. Преступные авторитеты приехали на разборку с другим вором в законе Андраником Согояном, известным как Зап, и его соратником.

Всех троих доставили в Главное управление армянской полиции. Отмечается, что сам Зап и его сообщник также были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Андраник Согоян родился в 1968 году в городе Гюмри, там же в 1994 году он был коронован. Он вел активную деятельность на юге России и на Украине. Неоднократно задерживался сотрудниками правоохранительных органов Сочи и Одессы. В 2010 году был задержан в Праге по подозрению в организации убийства армянского бизнесмена. В настоящее время находится в розыске по запросу Чехии.

25 февраля сообщалось, что в Армении суд вынес решение прекратить уголовное преследование Андраника Согояна в связи с отсутствием в действиях авторитета состава преступления и достаточных доказательств. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 223.2 УК Армении («Участие в преступном сообществе»), за которое предусмотрено лишение свободы на срок от шести до десяти лет.