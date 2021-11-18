Смотрящего за Москвой вора в законе Рашада Гянджинского осудят за убийства

Завершено следствие по уголовному делу вора в законе Рашида Исмаилова, известного в криминальном мире как Рашад Гянджинский. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, авторитета обвиняют в убийствах, незаконном обороте оружия и занятии высшего положения в преступной иерархии.

Гянджинский является смотрящим за Москвой. Его дело направлено для утверждения обвинительного заключения, а затем передано в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Исмаилов причастен к убийству двух человек в мае 2009 года. Он с сообщниками приехал к кафе на Измайловском шоссе и расстрелял автомобиль с двумя мужчинами. Они скончались на месте от полученных ранений. Мотивом расправы стала месть за убийство близкого знакомого Исмаилова.

Он с 2013 года является вором в законе. Авторитет отвечал за наполнение общака для финансовой поддержки заключенных СИЗО и колоний, назначал представителей преступного мира на нижестоящие уровни преступной иерархии, проводил воровские сходки.

Исмаилов неоднократно судим за различные преступления. Против него возбудили уголовное дело в августе 2020 года после его возвращения из Белоруссии, где он отбывал наказание. Рашад Гянджинский устроил в Минске вооруженные разборки с белорусским вором в законе Александром Кушнеровым (Саша Кушнер), за что был осужден на десять лет лишения свободы. Однако Верховный суд Белоруссии решил его освободить досрочно на 8 лет и 3 месяца.