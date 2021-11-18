Лишенного статуса вора в законе Ику Ростовского приговорили за статус

Мосгорсуд признал 35-летнего гражданина Грузии Ираклия Джабуа, известного в криминальных кругах как Ика Ростовский, виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова.

По версии следствия, Джабуа получил статус вора в законе в 2014 году. С тех пор он пользовался безоговорочным авторитетом в преступной среде и распространял криминальные традиции. Под его контролем находились территории Московской, Ростовской областей и Красноярского края.

Также Ростовского осудили за попытку незаконно вылететь из России в Турцию по поддельному паспорту. Отбывать срок Джабуа будет в колонии особого режима.

По данным ИА «Прайм Крайм», Ираклий Джабуа родился 13 сентября 1985 года в Зугдиди. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и грабежи. В марте 2016 года Ростовский прибыл в СИЗО-5 в Кашире. В это время группа криминальных авторитетов лишила его воровских полномочий. Под заявлением о лишении его статуса подписался в том числе Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, лидер российского воровского мира.