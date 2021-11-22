МЧС России оспорило обвинение пожарных по делу «Зимней вишни»

МЧС России решило оспорить обвинительный приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, которые проходят по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщила адвокат Светлана Тарасюк, ее слова передает РИА Новости.

В качестве гражданского ответчика ведомство 19 ноября подало апелляционную жалобу на приговор.

«По этому уголовному делу МЧС РФ привлечено в качестве гражданского ответчика, и как гражданский ответчик оно имеет право обжаловать приговор в части гражданских исков», — сказала адвокат.

Ранее руководителя тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Бурсина и пожарного Генина признали виновными в халатности. Их осудили на шесть и пять лет колонии соответственно. Суд посчитал, что к преступлению привели отсутствие системной подготовки подразделений пожарных в России и слабое взаимодействие между различными спасательными ведомствами.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Возгорание произошло из-за протекающей крыши: вода залила светильник и произошло замыкание. В здании ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а также не функционировали пожарные выходы.