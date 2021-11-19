Защита осужденных по делу «Зимней вишни» пожарных нашла нарушения в приговоре

Адвокаты пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина, осужденных за халатность по делу «Зимней вишни», не согласились с приговором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Светлану Тарасюк.

Защита подала апелляционную жалобу на приговор Заводского районного суда Кемерово, отметив, что решение было несправедливым.

По словам Тарасюк, приговор содержит нарушения УК РФ и УПК РФ. Кроме того, в нем нашлись несоответствия обстоятельствам уголовного дела.

Ранее руководителя тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Бурсина и пожарного Генина признали виновными в халатности и осудили на шесть и пять лет колонии соответственно. Суд посчитал, что к преступлению привели отсутствие системной подготовки подразделений пожарных в России и слабое взаимодействие между различными спасательными ведомствами.

Отмечалось, что защита намерена добиться полного оправдания пожарных. По мнению юристов, никаких доказательств вины в приговоре нет, а следствие использовало должностные инструкции и копии нормативных актов как доказательства состава преступления.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 — дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. Было установлено, что в здании не работала противопожарная сигнализация и были закрыты эвакуационные выходы.