Адвокат прокомментировал приговоры фигурантам дела «Зимней вишни»

Приговоры, которые вынес суд фигурантам дела о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», являются максимально строгими. Так прокомментировал решение суда адвокат Константин Кудряшов в интервью «Известиям».

Он объяснил, что пожарных обвинили в халатности, которая повлекла за собой гибель людей. За это преступление, как уточнил адвокат, грозит до семи лет лишения свободы. «Соответственно, назначенное наказание близко к верхней теоретической границе, а исходя из практики вынесения приговоров по такому обвинению — является максимально жестким», — сказал Кудряшов.

Работников коммерческих организаций обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, а также нарушении требований пожарной безопасности, повлекших гибель людей. За подобные преступления грозит до десяти и до семи лет тюрьмы соответственно.

«При сложении наказания применяется так называемое правило совокупности преступлений, поэтому максимальный срок лишения свободы не мог составлять более 15 лет», — пояснил специалист, отметив, что суд должен был учесть смягчающие обстоятельства. В таком случае, по словам адвоката, наказание является самым строгим из возможных.

Ранее суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Они получили сроки от пяти до 14 лет колонии.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Возгорание произошло из-за протекающей крыши: вода залила светильник и произошло замыкание. В здании ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а также не функционировали пожарные выходы.