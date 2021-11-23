Названы лучшие телевизоры

Роскачество назвало телевизор LG OLED65G1RLA за 300 тысяч рублей лучшим на рынке

Специалисты Роскачества обновили рейтинг телевизоров. Обновленный топ доступен на сайте организации.

Эксперты Роскачества добавили в рейтинг 73 новые модели, расширив список до 176 устройств. По итогам тестов три модели OLED от LG вошли в топ-5 рейтинга. Лучшим телевизором из новых аппаратов назвали 65-дюймовый LG OLED65G1RLA. Аппарат похвалили за качественную картинку, поддержку частоты обновления 120 герц, широкий угол обзора. Из минусов отметили лишь новое смарт-меню и высокую стоимость — 300 тысяч рублей.

В список лучших телевизоров 2021 года также попали LG OLED55G1RLA, LG OLED65C14LB, Samsung QE65QN90AAUXRU и Samsung QE55QN90AAUXRU. В рейтинге недорогих телевизоров, доступных на рынке, одержал лидерство 50-дюймовый LG 50NANO806PA. В топ-3 вошли LG 50NANO756PA и LG 43NANO756PA.

«Для тех, кто отдает предпочтение телевизорам с матрицей OLED, лучшим выбором станут модели от LG: LG OLED65G1RLA, LG OLED55G1RLA или LG OLED65C14LB», — подытожили специалисты. Ради экономии эксперты рекомендовали поискать в продаже топовые телевизоры прошлых моделей.

В мае специалисты Роскачества назвали лучшие телевизоры первой половины 2021 года. Топ-5 возглавил телевизор LG OLED55BX6LB, который был отмечен за качественную матрицу, экран со сбалансированными и натуральными цветами.