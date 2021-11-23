Гаркалин привился от коронавируса за четыре месяца до болезни

Актер Валерий Гаркалин, умерший 20 ноября, за четыре месяца до заражения коронавирусом прошел полный курс вакцинации. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в здравоохранении.

«В медицинской карте умершего от коронавируса Валерия Гаркалина значится, что артист прошел курс вакцинации "Спутником V" в мае этого года. Информации о каких-либо других прививках, сделанных ранее или позже, в истории болезни пациента нет», — сказал собеседник издания.

По его словам, артист заболел COVID-19 спустя четыре месяца после вакцинации.

Ранее 23 ноября дочь Гаркалина Ника опровергла утверждения, будто ее отец не был привит от коронавируса и купил поддельный сертификат о вакцинации. По ее словам, артист летом вакцинировался двумя компонентами «Спутника V». До этого он также привился вакциной «КовиВак», однако у него не выработались антитела.

Гаркалина госпитализировали в больницу в Коммунарке с подтвержденным COVID-19 в начале октября. Позже его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Врачи несколько недель боролись за жизнь артиста, однако спасти его не получилось — 20 ноября Гаркалин умер.

19 ноября заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что случаи смерти от вакцинации против новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» отсутствуют. Врач-инфекционист Евгений Тимаков в свою очередь назвал «Спутник V» самой эффективной вакциной, так как она предотвращает тяжелое течение болезни, летальный исход и само заболевание.

«Спутник V» был зарегистрирован в России летом 2020 года. Препарат широко используется во многих иностранных государствах, но пока не признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).