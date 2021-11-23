СК проверит лечивших Русланову врачей

Следственный комитет (СК) проверит врачей, лечивших актрису Нину Русланову. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Следователи начали проверку после того, как дочь артистки Олеся Рудакова опубликовала пост о последних днях жизни матери и обвинила медиков в халатности. В отношении врачей будет проведена проверка на наличие признаков статьи о неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к ним.

22 ноября родственница артистки рассказала, что та попала в больницу еще 25 октября. На четвертый день пребывания там у актрисы упал гемоглобин. В связи с этим Русланову перевели в реанимацию, где после переливания крови у нее случился обширный инфаркт. Позднее заразившуюся коронавирусом актрису отправили в другую больницу.

«Там мы умоляли, чтоб ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом. В понедельник ее перевели в отделение. Каждый день ей было плохо по два часа, мы не могли найти врачей», — написала Рудакова.

О смерти Руслановой стало известно 21 ноября. Актрисе было 75 лет.