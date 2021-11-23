Глава Крыма пригласил президента Болгарии убедиться в отсутствии «аннексии»

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Болгарии Румена Радева на полуостров, чтобы убедиться в отсутствии «аннексии». Он заявил об этом на встрече с членом Общественной палаты РФ и Общественной палаты Республики Крым, председателем национально-культурной автономии болгар Крыма Иваном Абажером, слова Аксенова приводятся на его официальном сайте.

Аксенов отметил, что визит Радева позволит лично убедиться в том, что никакой «аннексии» не было и нет. При этом есть «свободный выбор свободных людей, и этот выбор — Россия».

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«Поддерживаю инициативу болгарской общины о приглашении Румена Радева в Крым. Русский и болгарский народы связывают традиционно дружеские отношения, общая история, православная вера. Мы всегда рады видеть болгарских гостей на крымской земле. Для них это отличная возможность насладиться уникальной природой нашего полуострова и крымским гостеприимством, познакомиться с нашей историей», — заявил глава республики.

18 ноября Радев назвал Крым частью России в предвыборных дебатах со своим главным оппонентом Анастасом Герджиковым. Он указал, что внешней политике необходим прагматизм, а антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, не дают никакого эффекта. Позже пресс-служба президента объяснила, что с юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и Болгария неоднократно выражала поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по результатам проведенного референдума. Подавляющее большинство стран мира, в том числе партнеры Москвы по Евразийскому союзу, не признают смену принадлежности полуострова. Поддержали позицию России Афганистан, КНДР, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан и Палестина.