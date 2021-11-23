В Чехии заявили о готовности отправить военных на польско-белорусскую границу

Прага готова при необходимости направить на польско-белорусскую границу своих полицейских или военных, однако Варшава пока никак не отреагировала на это предложение. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил чешский премьер Андрей Бабиш, его слова приводит РИА Новости.

Заявление политика прозвучало после саммита глав правительств стран Вышеградской четверки, которая помимо Польши и Чехии включает Венгрию и Словакию. «То, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, совершенно неприемлемо. Поведение режима Лукашенко выходит за все рамки», — заявил он, говоря о готовности Праги оказать необходимую помощь Варшаве. При этом он упомянул, что если Польша примет предложение, то данное решение должны одобрить обе палаты парламента Чехии.

Бабиш также добавил, что Чехия полностью поддерживает санкции Евросоюза.

Заявление прозвучало после того, как глава МИД Чехии Якоб Кулганек в начале ноября заявил о готовности Праги оказать помощь Польше в разрешении ситуации, сложившейся на польско-белорусской границе. Чешский министр сообщил, что провел телефонный разговор с главой польской дипломатии Збигневом Рау, выразил поддержку Варшаве и заявил о готовности Праги оказать ей помощь в случае необходимости.