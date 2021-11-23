Еврокомиссия выделит 3,5 миллиона евро для возвращения мигрантов на родину

Европейская комиссия (ЕК) готова выделить до 3,5 миллиона помощи для возвращения нелегальных мигрантов на родину из Белоруссии. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

«Все больше мигрантов оказываются в ловушке, и мы будем сотрудничать с агентствами ООН, чтобы облегчить их возвращение домой. Мы предоставим до 3,5 миллиона евро для поддержки добровольного возвращения из Белоруссии», — сообщила она.

Ранее Урсула фон дер Ляйен в связи с обострением миграционного кризиса у границы Белоруссии и стран восточной Европы предложила создать черный список для перевозчиков нелегалов. Предполагается, что против них примут особые меры, которые в дальнейшем позволят снизить миграционный поток. По словам главы ЕК, все страны Евросоюза сходятся во мнении, что белорусский президент Александр Лукашенко намеренно провоцирует усугубление кризиса.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Утверждалось, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.