Европа накажет авиакомпании даже за неумышленную перевозку мигрантов

Европейская комиссия (ЕК) будет вводить санкции даже против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов к границе Белоруссии и Польши неумышленно, не зная о том, что на борту находятся нелегалы. Об этом заявил еврокомиссар Маргаритис Схинас, цитату приводит Reuters.

Он отметил, что сегодня ЕК одобрила введение нового механизма санкций, который должен остановить бесконтрольную перевозку мигрантов к восточным границам Европы. «Еврокомиссия также предложила вводить меры, нацеленные против компаний, которые занимаются перевозкой людей в Европейский союз. Причем неважно, знают они об этом или нет», — сказал Схинас.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать черный список для перевозчиков нелегалов. Она уверена, что белорусский президент Александр Лукашенко намеренно провоцирует усугубление кризиса. «Тем самым ЕС испытывают на прочность. Это не миграционный кризис. Это попытка авторитарного режима дестабилизировать своих демократических соседей», — отметила глава ЕК.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Утверждалось, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.