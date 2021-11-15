Чехия заявила о готовности помочь Польше в решении миграционного кризиса

Глава МИД Чехии Кулганек заявил о готовности Праги помочь Польше в ситуации на границе

Глава МИД Чехии Якоб Кулганек заявил о готовности Праги оказать помощь Польше в разрешении ситуации, сложившейся на польско-белорусской границе. Об этом он написал в Twitter.

Чешский министр сообщил, что провел телефонный разговор с главой польской дипломатии Збигневом Рау и выразил поддержку Варшаве и заявил о готовности Праги оказать ей помощь в случае необходимости.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны обсуждают с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. До этого НАТО выразила солидарность с Польшей и Прибалтикой из-за миграционного кризиса. В альянсе заявили, что нынешний кризис — искусственно созданная ситуация, часть гибридной атаки против западных соседей Белоруссии в политических целях.

Поток мигрантов с территории Белоруссии в ЕС резко вырос после того, как президент Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей.