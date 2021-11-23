Российский адвокат на Lexus сбила мужчину на «зебре» и попала на видео

На севере Москвы адвокат сбила на пешеходном переходе мужчину и скрылась с места ДТП

На Лобненской улице на севере Москвы адвокат на Lexus сбила мужчину на зебре и проехала дальше, не предложив помощи пострадавшему. ДТП попало на видео, которое опубликовано в Telegram-канале Shot.

На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин переходят дорогу по пешеходному переходу. В какой-то момент белая иномарка сбивает одного из них. От удара пострадавший отлетел в сторону, а белая иномарка скрылась.

По информации Shot, за рулем иномарки находилась российский адвокат Маргарита Хмелевская. Полицейские догнали ее уже в получасе езды от места ДТП — на Енисейской улице. Женщина уверяла оперативников, что направлялась за медиками.

Пострадавший мужчина попал в больницу с подозрением на перелом основания черепа.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель сбил на пешеходном переходе девочку и поехал дальше, также не оказав пострадавшей помощи.