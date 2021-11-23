Российский адвокат на Lexus сбила мужчину на «зебре» и попала на видео

На Лобненской улице на севере Москвы адвокат на Lexus сбила мужчину на зебре и проехала дальше, не предложив помощи пострадавшему. ДТП попало на видео, которое опубликовано в Telegram-канале Shot.
На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин переходят дорогу по пешеходному переходу. В какой-то момент белая иномарка сбивает одного из них. От удара пострадавший отлетел в сторону, а белая иномарка скрылась.
По информации Shot, за рулем иномарки находилась российский адвокат Маргарита Хмелевская. Полицейские догнали ее уже в получасе езды от места ДТП — на Енисейской улице. Женщина уверяла оперативников, что направлялась за медиками.
Пострадавший мужчина попал в больницу с подозрением на перелом основания черепа.
Ранее в Санкт-Петербурге водитель сбил на пешеходном переходе девочку и поехал дальше, также не оказав пострадавшей помощи.