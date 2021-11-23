Россиянам назвали способ избавиться от спама в WhatsApp

Директор Oberon Пятунин: для борьбы со спамом в Instagram нужно настроить приватный режим

Директор по IT компании Oberon Дмитрий Пятунин назвал способы борьбы со спамом в социальных сетях и мессенджерах. Рекомендациями для пользователей Instagram, Facebook, WhatsApp и Telegram, которые помогут избавиться от нежелательных сообщений, он поделился в разговоре с РИА Новости.

Способы борьбы со спамом в Instagram для личных и бизнес-профилей отличаются, отметил Пятунин. «Для личных аккаунтов подойдет настройка приватного режима и правил добавления в группы, например, только в случае самостоятельной подписки на учетную запись инициатора сообщества», — сказал специалист. Собеседник издания также посоветовал россиянам блокировать нежелательные запросы на подписку и отправлять в Instagram сообщение с причиной отказа. Это помогает системе модерации блокировать спам-аккаунтов, добавил Пятунин.

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Бизнес-аккаунты Instagram, по словам эксперта, могут оградить себя от спама с помощью настройки оповещений. Владельцы таких профилей могут отключить уведомления для запросов на добавления в группы. Кроме того, Пятунин порекомендовал юзерам специальные приложения для автоматизации работы в бизнес-профилях.

Пользователей Facebook Пятунин призвал сообщать о спаме модераторам. Это можно сделать с помощью кнопки «Пожаловаться».

Способом борьбы с массовой рассылкой в WhatsApp специалист назвал настройку раздела «Приватность». В ней у пользователей есть возможность выбрать из списка контактов людей, которые могут приглашать их в группу. Функция доступна в последней версии мессенджера, уточнил Пятунин.

Сотрудник Oberon также озвучил метод противодействия спаму в небольших открытых группах в Telegram. Для этого, уточнил специалист, необходим простой бот-модератор. «Он обеспечит временное ограничение прав новых участников групп — запрет на добавление картинок, ограничение на отправку сообщений по таймингу», — сказал Пятунин.

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