Отношения Китая и Литвы описали словами «раздавивший муху слон»

У Литвы не хватит ресурсов на то, чтобы вести дипломатическую борьбу с Китаем, хотя она пытается пойти на это после решения открыть диппредставительство Тайваня в Вильнюсе. Об этом говорится в редакционной колонке китайского издания The Global Times.
Цель статьи — провести «честный разговор» с читателями, уверяют авторы колонки. В материале описано, как Пекин «старается сохранить уважение» в отношении Вильнюса, несмотря на неприемлемое для китайских властей поведение. При этом, убеждена редакция The Global Times, Литва пытается нанести удар, «хотя никогда не будет способна сделать это».
«Литва — очень маленькая страна. У нее вообще есть возможность по-настоящему испортить отношения с Китаем и нарваться на проблемы? Население этой страны даже меньше, чем население района Чаоян в Пекине», — так описали происходящее в материале. Кроме того, авторы уверены, что в данной ситуации Китай — это фактически «раздавивший муху слон».
10 августа Китай отозвал посла из Литвы после того, как в Вильнюсе решили открыть диппредставительство Тайваня. Пекин выразил решительный протест против подобного шага и обратился к литовской стороне с просьбой отозвать своего представителя из Китая.
В ответ на это в Литве заявили о намерении развивать «взаимовыгодные отношения с Тайванем, как это делают многие другие страны Европейского союза и остального мира».
Тайвань вышел из-под контроля Пекина в 1949 году, когда после поражения в гражданской войне туда ушли представители китайской партии Гоминьдан. Несмотря на это, КНР продолжает считать остров своей территорией.