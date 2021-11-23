Новые снимки 52-летней модели в откровенных образах восхитили фанатов

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась в откровенных нарядах для соцсетей и восхитила фанатов своей молодостью. Соответствующая серия кадров и комментарии пользователей появились в Instagram.

Для новой съемки 52-летняя знаменитость выбрала два образа: черное платье-комбинацию из прозрачной кружевной ткани и белую рубашку, которую она надела на голое тело. Так, на одном из снимков Кристенсен позирует в бархатном кресле, а на других — запечатлена в полный рост на фоне картин. «Винтаж и секондхенд», — подписала она пост, который на момент публикации собрал более 15 тысяч лайков.

В комментариях под постом фанаты восхитились молодостью манекенщицы. «Красивая и элегантная! Хелена, ты сейчас выглядишь лучше, чем когда-либо в своей жизни», «В море звезд с ботоксом и накачанными губами ты кажешься глотком свежего воздуха. Потрясающая природная красота. И мне нравятся твои волосы!», «Мы видим не только твою внешнюю, но и внутреннюю красоту, Хелена», — высказались они.

В октябре Хелена Кристенсен снялась в откровенной фотосессии для обложки скандинавской версии модного журнала Vogue. Так, на одном из фото она позировала в полосатом свитере без брюк, держа в руках собаку, а на втором — в кружевном боди возле стены с картинами. Модель также запечатлели топлес в брюках кораллового цвета.