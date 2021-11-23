Транс-активисты пришли под двери дома Джоан Роулинг и слили ее адрес в сеть

Трое транс-активистов устроили пикеты у дверей особняка британской писательницы Джоан Роулинг, слив в сеть ее домашний адрес. На это автор книг о Гарри Поттере пожаловалась в Twitter.

«В пятницу мой адрес был опубликован в Twitter тремя активистами, которые сфотографировались возле нашего дома, расположившись так, чтобы наш адрес был виден [на снимках]», — заявила писательница. Она призвала интернет-пользователей, репостнувших твит с фотографиями, удалить его.

Роулинг предположила, что активисты сделали это с целью запугать ее, чтобы «заставить перестать защищать права биологических женщин». «Им стоит помнить, что я уже получила столько угроз убийством, что ими можно обклеить весь мой дом, и не перестала высказываться на эту тему. Возможно, — я просто предложу это — лучший способ доказать, что твое движение не несет угрозы женщинам, заключается в том, чтобы перестать их преследовать, домогаться и угрожать им», — написала она.

В июле Роулинг поделилась поступающими сообщениями с угрозами от транс-активистов. В частности, автору желали найти в почтовом ящике самодельную бомбу.

Скандал вокруг писательницы разразился после того, как летом 2020 года она высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина». В результате ее обвинили в трансфобии.

