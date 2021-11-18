Константин Богомолов возмутился травлей Джоан Роулинг

Режиссер Константин Богомолов возмутился травлей британской писательницы Джоан Роулинг. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Богомолов назвал травлю Роулинг безобразием. «Это катастрофа, прям так и напишите», — прокомментировал режиссер критику в адрес писательницы.

Ранее стало известно, что актеры и создатели первого фильма поттерианы «Гарри Поттер и философский камень» воссоединятся в специальном выпуске, посвященном 20-летию с момента выхода ленты. Юбилей картины отметят без создательницы серии книг о мальчике-волшебнике. Поклонники франшизы связывают это с ее неоднозначными словами в 2020 году относительно трансгендерных людей, после которых Роулинг обвинили в трансфобии.

10 февраля «Новая газета» опубликовала манифест Богомолова. В нем он раскритиковал европейцев и американцев, которые самоорганизуются в соцсетях для борьбы с художниками и «скромными научными сотрудниками», не поддерживающими их систему ценностей. Режиссер выразил недовольство ценностями «Нового этического рейха» на Западе, феминизмом и ЛГБТ-активистами.