Ради новой дороги предложили убить сотни кенгуру

В Австралии задумали застрелить 300 кенгуру, чтобы без затрат освободить место для стройки

В австралийском Каннинге задумали пойти на радикальные меры, чтобы сократить затраты на строительство. Городской совет предложил застрелить 300 кенгуру ради освобождения места под новую дорогу и спортивный комплекс, пишет DailyMail.

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Популяция из сотен серых кенгуру проживает на территории в 67 гектаров. По итогам экологической экспертизы муниципальные власти решили не переселять животных — процедура займет слишком много времени, а перемещение каждой особи обойдется в 1,6 тысячи долларов.

Решить проблему при помощи транквилизаторов невыгодно — мясо животных потом будет невозможно продать из-за наличия в нем химикатов. Стерилизацию эксперты не рекомендуют, а отравление ядом считают слишком жестоким и незаконным методом. В документе заключили, что лучший способ избавиться от кенгуру — перестрелять их. Убийство одного животного обойдется всего в 30 долларов.

Кенгуру часто обитают рядом с жилыми или промышленными районами и могут представлять опасность для людей — переносить болезни, провоцировать аварии на проезжей части. Если проект документа одобрят, большую часть территории отдадут под строительные работы, а животным оставят кусок в 22 гектара. Однако предварительно власти должны будут согласовать истребление популяции с местным Департаментом биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей (DBCA).

В начале октября климатологи предложили ирландцам убить 1,3 миллиона коров, чтобы выполнить обязательства по сокращению выбросов мощного парникового газа метана. Необходимость радикальных мер аналитики объяснили слишком высоким уровнем эмиссий от сельского хозяйства — ежегодно на него приходится 35 процентов выбросов в Ирландии.