В Краснодаре открылась выставка «Фотография вне времени»

В Краснодарском краевом выставочном зале 23 ноября открылась экспозиция «Фотография вне времени». Об этом сообщает издание 93.RU.

Посетители смогут увидеть минималистичные «Космические пейзажи» Александра Дымникова из Санкт-Петербурга, пикториальные «Времена года» Алексея Заморкина из Ставрополя, цветные абстракции Дмитрия Сеника из Краснодара и импрессионистские «Сказки» Светланы Тарасовой из Калуги.

На выставке будет работать экскурсия, которую будет проводить краснодарский фотограф Дмитрий Сеник. Он расскажет о представленных на экспозиции проектах, обработке снимков и технологии печати.

Выставка будет работать по 12 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что неслышащие россияне открыли в Смоленске художественную выставку Сплетенные вместе. На ней представили более 60 разнообразных работ, которые «неповторимо отображают особый взгляд людей на мир из тишины».