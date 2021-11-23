В Москве захотели построить жилье от люксового бренда одежды

Девелоперская компания Vos’hod в партнерстве с итальянским люксовым брендом одежды из шерсти и кашемира Loro Piana захотела построить в центре Москвы жилой комплекс из апартаментов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов рынка недвижимости.

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Компания приобрела участок в 0,1 гектара рядом с усадьбой графов Брюсов в Брюсовом переулке в центре Москвы. На территории также располагается здание площадью две тысячи квадратных метров. По данным одного из источников, бывшие владельцы планировали продать участок за 730 миллионов рублей, однако окончательная стоимость сделки неизвестна.

Вскоре девелоперская компания опровергла информацию о совместном проекте с брендом. Однако в конце октября 2021 года зарегистрировала несколько доменов нового проекта, в которых содержится название бренда, brusovbyloropiana, brusov-loropiana, loro-piana-apartments. Газета также обратилась за комментариями к бренду, однако его представители не ответили на запрос.

В июне 2021 года компания Armani Group, основанная легендарным итальянским модельером Джорджо Армани, решила поучаствовать в строительстве элитного жилого комплекса в центре Москвы. Для проекта выбрали название Armani/Casa Moscow Residences.