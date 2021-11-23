82-летняя пенсионерка воссоединилась с 36-летним возлюбленным спустя год разлуки

Пенсионерка из Англии воссоединилась с мужем-египтянином на 46 лет младше нее

Жительница английского города Уэстон-сьюпер-Мэр, графство Сомерсет, воссоединилась с возлюбленным на 46 лет младше нее спустя год разлуки. Об этом сообщает Daily Mirror.

Материалы по теме «Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов Дикая семейка Лэнсвуд Они уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться

82-летняя Айрис Джонс познакомилась с египтянином Мохаммедом Ахмедом Ибрихамом в 2019 году в Facebook, а через год пара поженилась у него на родине. Джонс также приняла ислам ради любимого. Муж и жена в красках делились подробностями сексуальной жизни на ток-шоу и утверждали, что их брак заключен по любви, и расчету в их отношениях места нет.

Сыновья британки не сразу приняли избранника матери: после того, как пенсионерка публично раскрыла подробности своей интимной жизни, они перестали с ней общаться. Однако перед Рождеством семья воссоединилась и помирилась.

3 ноября Ибрихам позвонил Джонс и сообщил, что получил британскую визу на три года и вскоре прилетит к ней. Звонок застал женщину в продуктовом магазине. «Было много радостных криков и воплей. Я плакала, пока сортировала фрукты и овощи. Мои слезы капали на яблоки. Это было потрясающе», — рассказала она.

Британка призналась, что год без любимого был ужасным, но теперь они воссоединились, и она по-настоящему счастлива.

Ранее сообщалось, что после знакомства с Джонс Ибрихам бросил работу, чтобы проводить больше времени с возлюбленной. Сначала пара пыталась жить в Каире, но пенсионерке было трудно переносить жару, и египтянин решил переехать в Великобританию.