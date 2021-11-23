В Подмосковье обеспокоились жильем для мигрантов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал улучшить жилищные условия мигрантов, работающих на территории области. Нецивилизованная организация вызывает беспокойство среди местных жителей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Во время заседания правительства губернатор уточнил, что за комфортные условия проживания мигрантов несут ответственность компании, которые нанимают их на работу. Воробьев попросил обеспечить крупные логистические комплексы общежитиями для рабочих.

«Люди, которые приезжают из разных территорий, регионов, должны жить цивилизованно, а не как попало в "резиновых" квартирах, потому что это вызывает беспокойство наших жителей», — заявил губернатор.

Ранее столичное управление МВД выяснило, что владелица одной из квартир в поселке Рогово в Троицком и Новомосковском округах Москвы (ТиНАО) прописала у себя сотни граждан из южных регионов России. Сумма полученных средств за фиктивную регистрацию составила не менее 14 миллионов рублей.