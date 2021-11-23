Четыре россиянина потеряли два миллиарда долларов за день

Четыре российских миллиардера (Олег Тиньков, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко и Сулейман Керимов) 22 ноября суммарно потеряли более двух миллиардов долларов из-за падения на российском фондовом рынке. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Times.

Больше всего уменьшилось состояние Сулеймана Керимова и его семьи — на 795 миллионов долларов. Капитал Геннадия Тимченко снизился на 507 миллионов долларов. Леонид Михельсон и Олег Тиньков потеряли за день по 573 и 519 миллионов долларов соответственно. Больше всего 22 ноября упали акции «Яндекса» (минус 7,12 процента), TCS Group (минус 6,55 процента) и «Полюса» (минус 5,43 процента).

22 ноября российский фондовый рынок начал значительно снижаться. Все 15 компаний из числа «голубых фишек» Мосбиржи ушли в минус. Это произошло на фоне новостей о проблемах «Роснано».

19 ноября на встрече с кредиторами руководство компании сообщило о накопленном непропорциональном долге и о необходимости корректировок финансовой модели. В тот же день Московская биржа по требованию Центробанка остановила торги всеми выпусками облигаций «Роснано» на 71 миллиард рублей.