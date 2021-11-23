МВФ раскрыл условия финансовой помощи Украине

Исполнительный совет МВФ раскрыл требования, которые обязались выполнить украинские власти ради получения 700-миллионного транша. Соответствующий документ опубликован на сайте организации. Среди условий предоставления финансовой помощи Украине МВФ назвал обеспечение независимости ЦБ.
Фонд также потребовал поменять денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Кроме того, украинские власти обязались более эффективно управлять банками, чтобы «возобновить надежное кредитование частного сектора».