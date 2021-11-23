Оценена вероятность переноса ядерного оружия США в Восточную Европу

Новое правительство Германии навряд ли откажется от размещения ядерного оружия США на своей территории. Так вероятность подобного шага оценил Артем Соколов, эксперт клуба «Валдай» и научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, переговоры о создании коалиционного правительства между социал-демократами (СДПГ), «Зелеными» и «Свободными демократами» (СвДП) идут крайне непросто, поэтому ни у одной из сил, которые сформируют новый кабмин, нет желания и возможности поднимать столь сложный вопрос, как размещение американского ядерного оружия.

При этом наиболее рьяными последователями идеи о его переносе в другую страну ранее были «Зеленые». По словам Соколова, их партия в прошлом последовательно выступала за пацифизм, в связи с чем генсек НАТО Йенс Столтенберг и допустил возможность размещения ядерных боеголовок США в Восточной Европе вместо ФРГ — в качестве «перестраховки». Но политолог усомнился, что «Зеленые» сейчас проявят принципиальность по данному вопросу. «Вряд ли это та тема, где они сейчас готовы идти в какое-то идеологическое наступление, потому что прежде всего концентрируются на вопросах климата и экологии. Соответственно, вряд ли в ближайшее время этот вопрос будет поставлен», — отметил он.

С тем, что перенос американского ядерного оружия из Германии в другую страну навряд ли произойдет в ближайшее время, согласен Вадим Козюлин, эксперт клуба «Валдай» и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России. По его словам, подобный шаг потребует создания инфраструктуры в стране, где будут размещены вооружения, а также значительные затраты по подготовке местного персонала. Специалист подчеркнул, что это навряд ли в интересах НАТО, хотя немало немцев, в том числе партия «Зеленые», выражают подобные устремления.

Безусловно, пока ядерное оружие находится на территории Германии, эта страна является мишенью для российских ракет Вадим Козюлин заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипакадемии МИД

Однако подобный шаг может иметь существенные политические последствия для Германии. «Германия потеряет свой вес в НАТО, как и особые отношения с Соединенными Штатами», — отметил Козюлин в комментарии «Ленте.ру». Он подчеркнул, что ряд немецких политиков, глубоко убеждены, что ядерное оружие и военные базы США «цементируют трансатлантическое партнерство», а в случае отказа от них роль «особого партнера» США может отойти стране, в которую будут перенесены ядерные вооружения.

Ранее Столтенберг заявил о возможности альянса разместить американские ядерные вооружения в Восточной Европе, если Германия откажется принимать их на своей территории. В ответ заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что подобный шаг является грубым пренебрежением Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО.

