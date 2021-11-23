Жириновский заявил о проблеме с Рашкиным

Председатель ЛДПР Жириновский: у нас есть проблема с Рашкиным

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил о проблеме с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Об этом он написал в Twitter.

«Есть такое понятие — человек, мешающий обществу (ЧМО), а есть такие же партии. Будем называть их ПМО», — отметил политик. Он пояснил, что коммунисты уже более 100 лет, начиная с русско-японской войны, мешают России.

Ранее в ноябре Жириновский «проводил в последний путь» Рашкина, сознавшегося в убийстве лося. Он подчеркнул, что будет долго помнить «дела, связанные с нарушением порядка в нашей стране, с недобрыми помыслами», которыми, по словам лидера ЛДПР, депутат руководствовался всю жизнь.

В октябре автомобиль депутата Госдумы Рашкина остановили в Саратовской области полицейский и сотрудник местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике у него обнаружили убитого лося. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе.