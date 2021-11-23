Грабители попали в ДТП на автомобиле похищенного ими российского пенсионера

Двое россиян, похитивших пенсионера и попавших в ДТП на его автомобиле, предстанут перед судом в Сахалинской области. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в марте 66-летний россиянин остановил свой автомобиль в поселке Ильинское, где к нему подошли двое мужчин и попросили подвести их в областной центр; потерпевший согласился, поскольку ему было по пути. Через какое-то время попутчики попросили об остановке и напали.

Угрожая ножом, они отобрали наличность и документы и приказали перевести им деньги с карты. Но пенсионер смог ввести грабителей в заблуждение, пояснив, что не умеет пользоваться онлайн платежами, но готов снять деньги в банкомате.

Жертве связали руки и пересадили на пассажирское сиденье, после чего поехали в город Долинск, где находился ближайший банкомат. Однако, спешка их подвела — севший за руль бандит набрал слишком большую скорость, что привело к выезду автомобиля на обочину.

Заложнику удалось выбраться из машины, после чего ему помогли проезжавшие мимо автомобилисты, которые вызвали на место происшествия полицейских. В суде разбойникам предстоит ответить по статье 162 («Разбой») УК РФ, 166 («Неправомерное завладение автомобилем») УК РФ и 126 («Похищение человека») УК РФ.