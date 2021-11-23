Секс с мужем спас женщину от смертельно опасной болезни

Жительница английского города Олдершот, графство Гэмпшир, узнала о смертельно опасной болезни благодаря активной сексуальной жизни. Ее историю публикует Daily Star.

52-летняя Тина Грей рассказала, что они с мужем стали особенно близки после того, как у нее началась менопауза. Она добавила, что их интимные отношения улучшились: они стали регулярно заниматься сексом. Именно внимание к телам друг друга, как считает Грей, помогло ей вовремя узнать о раке груди и спасти жизнь.

Однажды женщина провела рукой по груди и почувствовала что-то похожее на шишку. Она испугалась и попросила мужа проверить, не замечает ли он чего-то необычного. Он подтвердил, что в груди есть уплотнение, и Грей срочно записалась на прием к врачу.

«Мы уже давно вместе, поэтому я хорошо знаю географию тела Тины. Я почувствовал, что в ее груди есть что-то странное, и мы решили, что нужно это проверить», — отметил мужчина. Оказалось, что у британки развился рак молочной железы. Вскоре Грей сделали операцию и удалили опухоль. Своевременная диагностика не позволила раку распространиться на другие органы, и теперь жизни женщины ничего не угрожает.

«Мы с Дезом в октябре отметили 20-ю годовщину нашей свадьбы, и теперь я просто хочу выходить за него замуж снова и снова — я просто хочу показать ему, как сильно я его люблю», — сказала Грей.

Ранее сообщалось, что в английском городе Уоттон-андер-Эдж, графство Глостершир, парикмахер заметила странную шишку на голове клиента и направила его к врачу. Новообразование оказалось базалиомой — разновидностью рака кожи.