Парикмахер нащупала подозрительную шишку у клиента за ухом и спасла его от рака

В английском городе Уоттон-андер-Эдж, графство Глостершир, парикмахер заметила странную шишку на голове клиента и направила его к врачу. Это оказалась злокачественная опухоль, сообщает LADBible.

82-летний Джеймс Маккензи пришел к парикмахеру Керрин Тейлор на регулярную стрижку, и специалист обнаружила подозрительный нарост над ухом постоянного клиента. Она сообщила ему об этом и предложила сходить к терапевту, но он лишь отмахнулся.

Настойчивая парикмахер рассказала об этом другому клиенту, приятелю семьи Маккензи. Он передал ее слова дочери Джеймса, Клэр. Женщина настояла, чтобы отец все-таки сходил к врачу. Новообразование оказалось базалиомой — разновидностью рака кожи. Терапевт сказал Джеймсу, что он пришел вовремя, и записал его на операцию по удалению опухоли в ближайшее время.

Клэр поблагодарила Тейлор за то, что она спасла отца от рака. Британка отметила, что парикмахер всегда была добра к ее отцу. «Когда моя мать умерла, она сделала ему первую стрижку бесплатно. Думаю, потому что выглядел очень потерянным. Моя мама всегда стригла его, и я не думаю, что он когда-либо был в парикмахерской», — рассказала Клэр.

Ранее 54-летняя жительница английского города Макклсфилд заявила, что предновогодний поход в маникюрный салон спас ее от смертельной болезни. Во время процедуры маникюрша заметила на груди клиентки родинку, которая показалась ей подозрительной, и предложила ей пройти обследование. У британки нашли меланому.