Заместителя руководителя Красноярской синагоги уличили в педофилии. Об этом во вторник, 23 ноября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, 58-летний мужчина демонстрировал детям половые органы, а ранее — в 1988 году уже был судим за аналогичное преступление. Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова, 14 сентября обвиняемый на улице совершил иные действия сексуального характера в отношении двух мальчиков 9-ти лет и девочек 8-ми и 9-ти лет.

Злоумышленник был задержан, СКР возбудил в отношении него уголовное дело и отправил на обследование. В ходе стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы выяснилось, что у обвиняемого психическое расстройство. Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 октября сообщалось, что судебно-психиатрический эксперт Денис Варваркин рассказал, что педофилы часто выбирают профессии, где работа связана с детьми

